VWA en VSB bundelen krachten voor versterking arbeidsmarkt

De onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), dr. Raj Jadnanansing, heeft een delegatie van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) onder leiding van voorzitter Rekha Bissumbhar ontvangen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze ontmoeting werd gesproken over de verdere samenwerking in deze regeerperiode.

De VSB vroeg aandacht voor verschillende onderwerpen waarbij het bedrijfsleven nauwer betrokken wil worden. Het ging onder meer om de uitvoering van het ouderschapsverlof, de positie van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) en de ontwerp-Arbowet, waarin volgens de organisatie meer rekening moet worden gehouden met kleine en startende ondernemingen.

Daarnaast kwamen actuele vraagstukken aan de orde, zoals de groei van de informele sector, de financiering van het sociaalzekerheidsstelsel, de aanvraagprocedures voor werkvergunningen en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Beide partijen kwamen overeen om vervolgsessies te organiseren om de aangedragen punten verder uit te werken en te komen tot gezamenlijke, praktische oplossingen voor een sterkere en inclusieve arbeidsmarkt.