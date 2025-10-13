EBS krijgt nieuwe technisch directeur: Rishidath Mathoera volgt Armand Bipat op

Bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) vinden belangrijke personele wijzigingen plaats. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders is besloten dat Armand Bipat wordt ontheven uit zijn functie als technisch directeur. Bipat, die sinds januari 2025 in die functie werkzaam was, wordt opgevolgd door Rishidath Mathoera, de huidige secretaris van de EBS-bond. Mathoera zal voortaan de rol van Chief Technical Officer (CTO) vervullen.

Ook binnen de Raad van Commissarissen worden wijzigingen doorgevoerd. De leden Samuel Mehairdjan, Udairay Panchoe en Ruth Deira verlaten de raad. Kenneth Profijt blijft aan als voorzitter, samen met Clifton Linga en Radha Rosiek. Nieuw benoemd zijn Leon Brunings en internist-nefroloog Subhash Goerdat.

Ondanks eerdere oproepen van de bond tot een bredere wisseling in de leiding, blijven algemeen directeur Leo Brunswijk, operationeel directeur Robert Pancham en financieel beheerder Lesley Rahan in functie.

De algemene aandeelhoudersvergadering vindt plaats op het hoofdkantoor van de EBS aan de Noorderkerstraat.