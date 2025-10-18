Houten woning in Paradise volledig afgebrand

  • October 18, 2025

Een houten laagbouwwoning aan de Ramdath Tewarieweg in het resort Paradise, district
Nickerie, is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig afgebrand.

De eigenaar, G.N., die alleen in het huis woonde, gaf aan dat hij dinsdagavond rond 21.00 uur
thuis was geweest, een bad had genomen en een kaars in de woonkamer had aangestoken voordat
hij weer vertrok. Toen hij rond 02.15 uur terugkeerde, trof hij zijn woning in lichterlaaie aan.
Buren werden geïnformeerd en schakelden de politie in.

De woning was niet aangesloten op het elektriciteitsnet en bovendien niet verzekerd tegen brand.
De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie van bureau Paradise en de afdeling
Forensische Opsporing (F.O.) onderzoeken het incident.

 

