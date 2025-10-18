Minister Noersalim installeert nieuwe Raden van Commissarissen bij FAI, SURZWAM en SAIL

Minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op donderdag 16

oktober 2025 de nieuwe Raden van Commissarissen (RvC’s) geïnstalleerd bij drie parastatale

bedrijven: Food and Agriculture Industries (FAI) N.V., Suriname American Industries Ltd

(SAIL) N.V. en NV Suriname Zwaar Materieel (SURZWAM). De installatie markeert een

nieuwe fase in het streven van het ministerie naar beter bestuur, transparantie en financiële

discipline binnen deze instellingen.

Volgens minister Noersalim zullen de nieuwe commissarissen niet alleen toezien op het beleid,

maar ook actief bijdragen aan de doorlichting van de bedrijven. Hiertoe wordt bij elk bedrijf een

quick scan uitgevoerd om de huidige financiële en organisatorische situatie in kaart te brengen.

“De raden moeten precies weten wat ze overnemen en hoe de bedrijven ervoor staan. Alleen dan

kunnen we effectief werken aan herstel en versterking,” aldus de bewindsman.

De minister wees erop dat zowel bestuurders als commissarissen onder het nieuwe Burgerlijk

Wetboek aansprakelijk zijn voor wanbeheer. Hij riep de leden daarom op hun functie met

verantwoordelijkheid en transparantie te vervullen.

Noersalim benadrukte dat het ministerie sinds het aantreden van de huidige regering quick scans

uitvoert bij alle parastatalen, om structurele problemen aan te pakken. “We hebben dit traject

eerder bij MCP toegepast, en dat heeft duidelijk gemaakt waar financiële fouten zijn gemaakt.

Waar vervolging nodig was, is dat ook gebeurd,” zei hij.

Volgens de minister is het doel van de doorlichtingen om te voorkomen dat parastatale bedrijven

afhankelijk blijven van overheidssubsidies. “We moeten af van de vicieuze cirkel waarin we

voortdurend geld pompen in verlieslatende instellingen. Die middelen kunnen beter worden

ingezet voor duurzame ontwikkeling.”

Hij onderstreepte verder dat de agrarische sector een cruciale rol speelt in de nationale

ontwikkeling. “We bereiden ons voor op een tijdperk van olie-inkomsten, maar als onze

instellingen zwak blijven, zullen ook die oliedollars verdampen. Daarom moeten we onze

fundamenten nu versterken,” aldus Noersalim.