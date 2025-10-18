Regering zet stappen om schuldenlast te verlichten en inkomsten te verhogen

De regering blijft actief werken aan het verlichten van de schuldenlast en het verhogen van de
staatsinkomsten. Dat zei president Jennifer Simons op vrijdag 17 oktober tijdens een
persconferentie op het presidentieel paleis, waar zij samen met verschillende ministers actuele
kwesties binnen de samenleving besprak.
Volgens het staatshoofd is de afgelopen periode nauw samengewerkt met diverse sectoren om te
onderzoeken hoe de inkomsten van de overheid kunnen worden versterkt. Een belangrijk
onderdeel hiervan is het versterken van de Belastingdienst, met nadruk op een efficiëntere inning
van de belasting toegevoegde waarde (btw). Daarnaast is bij de Douane een nieuw leidinggevend
team aangesteld om de efficiëntie te verhogen en zo meer inkomsten te genereren.
President Simons kondigde verder aan dat audits bij verschillende staatsbedrijven momenteel
worden uitgevoerd om de financiële huishouding te verbeteren. Bovendien worden werkgroepen
voor toerisme en landbouw de komende weken formeel ingesteld. “Het is geen eenvoudige taak
om deze sectoren binnen twee jaar naar een hoger niveau te tillen, maar we moeten er samen aan
trekken,” aldus de president. De werkgroepen zullen bestaan uit ministers, ambtenaren en
vertegenwoordigers van de private sector.
Daarnaast wees het staatshoofd op een speciaal programma dat erop gericht is om basisgoederen
betaalbaar te houden. “Hoewel de komende twee jaar uitdagend blijven, werken we eraan om de
prijzen van essentiële goederen onder controle te houden. Dat vereist een transparante en goed
georganiseerde aanpak en dat proces is al in gang gezet,” benadrukte Simons.