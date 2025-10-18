Regering zet stappen om schuldenlast te verlichten en inkomsten te verhogen

De regering blijft actief werken aan het verlichten van de schuldenlast en het verhogen van de

staatsinkomsten. Dat zei president Jennifer Simons op vrijdag 17 oktober tijdens een

persconferentie op het presidentieel paleis, waar zij samen met verschillende ministers actuele

kwesties binnen de samenleving besprak.

Volgens het staatshoofd is de afgelopen periode nauw samengewerkt met diverse sectoren om te

onderzoeken hoe de inkomsten van de overheid kunnen worden versterkt. Een belangrijk

onderdeel hiervan is het versterken van de Belastingdienst, met nadruk op een efficiëntere inning

van de belasting toegevoegde waarde (btw). Daarnaast is bij de Douane een nieuw leidinggevend

team aangesteld om de efficiëntie te verhogen en zo meer inkomsten te genereren.

President Simons kondigde verder aan dat audits bij verschillende staatsbedrijven momenteel

worden uitgevoerd om de financiële huishouding te verbeteren. Bovendien worden werkgroepen

voor toerisme en landbouw de komende weken formeel ingesteld. “Het is geen eenvoudige taak

om deze sectoren binnen twee jaar naar een hoger niveau te tillen, maar we moeten er samen aan

trekken,” aldus de president. De werkgroepen zullen bestaan uit ministers, ambtenaren en

vertegenwoordigers van de private sector.

Daarnaast wees het staatshoofd op een speciaal programma dat erop gericht is om basisgoederen

betaalbaar te houden. “Hoewel de komende twee jaar uitdagend blijven, werken we eraan om de

prijzen van essentiële goederen onder controle te houden. Dat vereist een transparante en goed

georganiseerde aanpak en dat proces is al in gang gezet,” benadrukte Simons.