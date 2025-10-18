Ambassade Suriname in Guyana viert gedeelde geschiedenis met inspirerende storytelling-avond

De Ambassade van de Republiek Suriname in Guyana heeft op vrijdag 10 oktober 2025 een

bijzondere culturele avond georganiseerd onder de titel “The Cost of Sugar (Hoe duur was de

suiker)”. Het evenement, dat plaatsvond in het Theatre Guild in Georgetown, werd gehouden in

samenwerking met de Suriname-Guyana Chamber of Commerce (SGCC) en stond geheel in het

teken van de diepe culturele verbondenheid tussen beide landen.

De avond werd opgeluisterd door de gerenommeerde Surinaamse auteur Cynthia McLeod, die

met haar meeslepende vertelkunst het publiek meenam naar het Suriname van de 18e eeuw. Haar

vertelling gaf een indringend beeld van het plantageleven en de strijd om vrijheid, thema’s die

centraal staan in haar gelijknamige werk Hoe duur was de suiker.

In haar openingswoord benadrukte ambassadeur Liselle Blankendal dat de relatie tussen

Suriname en Guyana verder reikt dan politiek en economie. “Onze relatie is geworteld in

gedeelde cultuur, geschiedenis en gemeenschapszin. Culturele bruggen zijn net zo belangrijk als

diplomatieke banden. Dit verhaal herinnert ons aan de prijs van vrijheid en de kracht van

doorzettingsvermogen,” zei zij.

Ook mevrouw Hunter van de University of Guyana wees op het belang van samenwerking tussen

beide landen op het gebied van cultuur en geschiedschrijving. Dr. Vishnu Doerga, voorzitter van

de SGCC, sloot de avond af met de boodschap dat culturele diplomatie een essentieel instrument

is voor duurzame samenwerking en wederzijds begrip.

Tijdens het interactieve deel van de avond ging McLeod in op haar bekende werk De Vrije

Negerin Elisabeth Samson, wat leidde tot een levendige discussie met het publiek. Onder de

aanwezigen bevonden zich leden van het diplomatieke corps, vertegenwoordigers van

maatschappelijke organisaties, de voormalige president van Guyana Donald Ramotar, en leden

van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS).

Na afloop genoten de gasten van Surinaamse hapjes en drankjes in een gemoedelijke sfeer. De

Ambassade sprak haar dank uit aan de sponsoren en aanwezigen voor hun bijdrage aan dit

succesvolle moment van culturele uitwisseling. Als eregast was ook mevrouw Elizabeth Bradley,

directeur Internationale Samenwerking, aanwezig om getuige te zijn van deze geslaagde viering

van vriendschap en gedeelde geschiedenis tussen Suriname en Guyana.