Vicepresident Rusland: “Fraudezaken bij Melkcentrale en EBS worden grondig en transparant aangepakt”

Tijdens het wekelijkse persmoment voorafgaand aan de ministerraadsvergadering van woensdag 8 oktober 2025, ging Vicepresident Gregory Rusland in op vragen van de media over de recente kwesties rond de Melkcentrale Paramaribo en de Energie Bedrijven Suriname (EBS). In beide gevallen wordt onderzoek gedaan naar vermoedens van fraude en onregelmatigheden bij aankopen.

De vicepresident benadrukte dat de regering nog maar tien weken aanzit en momenteel een quick scan uitvoert binnen alle ministeries en parastatale bedrijven om de huidige situatie in kaart te brengen. “Vanuit dat uitgangspunt wordt er verder gewerkt om structurele verbeteringen door te voeren,” aldus Rusland.

Volgens hem zijn de onregelmatigheden bij de Melkcentrale en EBS “nu aan het licht gekomen”, maar kunnen er ook bij andere instellingen soortgelijke problemen worden ontdekt. De VP stelde dat de regering zorgvuldig en zonder vooringenomenheid te werk zal gaan: “De zaken zullen op een degelijke manier worden aangepakt om de werkelijkheid te achterhalen, zonder dat mensen vooraf beschuldigd worden. De onderzoeken worden uitgevoerd door deskundigen en op basis van hun bevindingen zullen gepaste maatregelen worden getroffen.”

Rusland gaf verder aan dat de recente ontwikkelingen ook wijzen op een verzwakking van de controlemechanismen binnen overheidsinstellingen. “De checks and balances op sommige ministeries kloppen niet meer. Daarom moeten we werken aan het versterken van de instituten,” verklaarde hij.

Tot slot benadrukte de vicepresident dat controleorganen onafhankelijk moeten kunnen functioneren: “Controle-instituten moeten niet vallen onder een directeur of politieke leiding, maar buiten het systeem staan om objectief en doeltreffend hun werk te kunnen doen.”