St. Elisabethschool 2 brengt marroncultuur tot leven met educatieve tentoonstelling

In aanloop naar de Dag der Marrons op 10 oktober heeft de St. Elisabethschool 2 op donderdag 9 oktober een kleurrijke en leerzame mini-tentoonstelling georganiseerd over de marroncultuur in Suriname. Het initiatief had als doel de leerlingen bewust te maken van de rijke geschiedenis, tradities en gebruiken van de marrongemeenschap.

Op het schoolerf kregen leerlingen uitleg van hun leerkrachten over het ontstaan van de marrons, hun levenswijze en culturele waarden. Dankzij de bijdragen van ouders konden diverse marron gebruiksartikelen, pangi’s en kookgerei worden tentoongesteld. Er was zelfs een mini-marronkeuken opgezet, waar de leerlingen leerden over de bereiding van traditionele gerechten zoals kwak en podosiri.

Volgens schoolleider Meena Chandoesing was de tentoonstelling een groot succes dankzij de hechte samenwerking tussen ouders en leerkrachten. “De leerkrachten gaven informatieve presentaties en gebruikten echte voorwerpen, waardoor de leerlingen de marroncultuur op een tastbare manier konden ervaren,” aldus Chandoesing.

De voorbereidingen begonnen al voor de vakantieperiode, waarbij ouders betrokken werden bij de organisatie en het aanleveren van materialen. Tijdens de tentoonstelling kwamen thema’s als huwelijk, geboorte, moeder- en kindzorg, puberteit en de marronkeuken aan bod.

Na afloop kregen de leerlingen van de hogere klassen een opdracht om hun kennis te toetsen. “We doen dit niet zomaar; we willen dat de leerlingen echt iets leren,” benadrukt Chandoesing. Zij geeft aan dat de school bij elke nationale viering aandacht probeert te besteden aan cultureel erfgoed, zodat leerlingen leren trots te zijn op de diversiteit en geschiedenis van hun land.