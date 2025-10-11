President Simons benadrukt waardering en verbeteringen voor militairen

Tijdens haar eerste werkbezoek aan het Nationaal Leger op donderdag 9 oktober 2025 sprak president Jennifer Simons, als opperbevelhebber der strijdkrachten, haar waardering uit voor de inzet van de Surinaamse militairen. Ze werd bij de Memre Buku Kazerne ontvangen door legerleiding, minister Uraiqit Ramsaran van Defensie, bevelhebber Werner Kioe A Sen en andere defensiefunctionarissen.

“U bent de hoeders van onze soevereiniteit. Suriname ziet u en rekent op u. Ik ben trots op het leger, trots op u,” aldus Simons. Ze benadrukte dat militairen vaak in stilte en onder moeilijke omstandigheden werken, en dat hun moed, toewijding en bijzondere prestaties waardering en erkenning verdienen.

De president stelde dat ook de secundaire voorzieningen voor militairen verbeterd moeten worden. Deze voorzieningen zullen rechtvaardig, transparant en adequaat zijn, en krijgen haar volledige aandacht. In overleg met juridische en operationele adviseurs worden hervormingen doorgevoerd, waaronder een actualisatie van het besluit Instructie Bevelhebber, dat de taken en verantwoordelijkheden van de hoogste militaire leiding regelt, om zo een duidelijke en toekomstbestendige commandostructuur te waarborgen.

Daarnaast wees Simons op het verschil in extra inkomsten tussen militairen en andere geüniformeerde diensten en kondigde aan dat hieraan gewerkt zal worden door verbeteringen in basisbezoldiging en emolumenten, zodat de inzet van militairen eerlijk wordt beloond.

Tot slot benadrukte het staatshoofd dat de regering binnen de mogelijkheden van de nationale economie zal investeren in onderhoud, opleiding en samenwerking, om het leger te versterken en te moderniseren. “Hervormen betekent niet alleen veranderen, maar ook verbeteren. Dit is mijn prioriteit,” aldus president Simons.