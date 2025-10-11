Suriname voert overleg met Deutsche Bank en CfRN over internationaal koolstofprogramma

Het Ministerie van Olie, Gas en Milieu (OGM) ontving op 6 en 7 oktober 2025 een delegatie van Deutsche Bank en de Coalition for Rainforest Nations (CfRN) voor een tweedaags overleg over het ITMOS-programma (Internationally Transferred Mitigation Outcomes). De bijeenkomsten vonden plaats bij de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) en het ministerie in Paramaribo.

Het ITMOS-programma biedt Suriname de mogelijkheid om emissiereducties uit duurzaam bosbeheer te verhandelen op de internationale koolstofmarkt. Hiermee wil Suriname haar positie als High Forest, Low Deforestation (HFLD)-land behouden en tegelijkertijd economische waarde creëren uit natuurbehoud.

De Surinaamse delegatie stond onder leiding van minister Patrick Brunings van OGM en bestond uit onder andere vertegenwoordigers van SBB, het Ministerie van Financiën en Planning, de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en klimaatdeskundigen. Tijdens de eerste dag van het overleg stonden onderwerpen zoals het nationale koolstofhandelsraamwerk, juridische en financiële voorwaarden voor pilotprojecten en de presentatie van het Nationaal Bosmonitoringsysteem (NFMS) centraal.

De tweede dag vond een high-level meeting plaats bij het Kabinet van de President, met deelname van president Jennifer Geerling-Simons en de ministers van OGM, Financiën en Planning, Binnenlandse Zaken en Grondbeleid en Bosbeheer. Besproken werden strategische samenwerking en toekomstig beleid rond duurzame bosbescherming en koolstoftransacties.

Daarnaast bracht een OGM-delegatie, samen met NMA en SBB, een werkbezoek aan Brokopondo, waar locaties van kleinschalige goudmijnbouw werden geïnspecteerd. Deze veldoriëntatie is onderdeel van Surinames bredere duurzaamheidsagenda, met nadruk op milieubescherming, ecosysteemherstel en verantwoorde mijnbouwpraktijken.

Het ministerie benadrukt dat deze samenwerking met Deutsche Bank en CfRN, gecombineerd met lokale initiatieven, Suriname internationaal positioneert als betrouwbare partner voor koolstoftransacties, waarbij duurzame ontwikkeling en milieu-integriteit centraal staan.