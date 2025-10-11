Man verdrinkt in goudput bij Langa Tabiki

Een tragisch ongeluk vond plaats op kilometer 32 nabij Pakira, in het gebied Langa Tabiki, waar een man om het leven kwam na te zijn verdronken in een goudput. Het incident gebeurde rond 15.30 uur, waarna de politie van Moengo een melding ontving.

Volgens eerste berichten was de man bezig met werkzaamheden op het goudveld toen hij per ongeluk in een met water gevulde goudput viel. Omstanders sloegen direct alarm en probeerden hem te redden, maar hij verdween in de diepte. Later werd het slachtoffer uit het water gehaald, maar hij vertoonde geen tekenen van leven.

De politie is ter plaatse voor onderzoek naar de toedracht van het incident.