Man overleden na schietincident op goudconcessie in Nassaugebied

  • October 11, 2025

In het binnenland van Suriname is gistermiddag een man om het leven gekomen na een schietincident op een goudconcessie in het Nassaugebied.

Volgens de politie werd rond 16.56 uur melding gemaakt van een slachtoffer met een schotwond in de onderbuik. Het slachtoffer werd met spoed naar de Spoedeisende Hulp van Post Redi Doti gebracht, maar overleed daar korte tijd later aan zijn verwondingen. Omstreeks 20.30 uur werd de politie opnieuw geïnformeerd over het overlijden, waarna de bevoegde instanties werden ingeschakeld voor verder onderzoek.

De identiteit van het slachtoffer is bij de politie bekend. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het motief vermoedelijk een ruzie over een telefoon is geweest. De politie zet het onderzoek voort en is op zoek naar de verdachte.

