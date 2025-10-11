Jonge goudzoeker komt om het leven door verdrinking bij Stoelmanseiland

  • October 11, 2025

In het binnenland van Suriname heeft zich vanmiddag een tragisch incident voorgedaan bij Stoelmanseiland, waarbij de 24-jarige goudzoeker Ritchel Linga uit Paramaribo is verdronken.

Volgens de eerste politierapporten verbleef Linga al enkele weken in het gebied voor goudwinningsactiviteiten. Zijn neef verklaarde dat het slachtoffer rond 14.00 uur naar de rivier was gegaan om zijn kleding te wassen en te baden. Toen hij na geruime tijd niet terugkeerde, sloeg de ongerustheid toe.

Bij een eerste zoektocht trof de neef enkel Linga’s kleding en badspullen aan op de oever. Met hulp van andere bewoners werd direct een zoekactie gestart. Na enige tijd werd het levenloze lichaam van de jonge man uit het water gehaald.

De politie van Stoelmanseiland is belast met het onderzoek naar de toedracht van het tragische voorval.

