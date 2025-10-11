Baby van één jaar overleden na familiedrama aan de Cocobiacoweg

Aan de Cocobiacoweg heeft zich donderdagavond rond 20.48 uur een tragisch familiedrama voltrokken. De politie ontving een melding over een gewelddadig incident waarbij een man zijn vrouw en kinderen mishandelde en gewapend zou zijn met een mes.

Bij aankomst troffen agenten en ambulancepersoneel een aangrijpende scène aan. Een baby van ongeveer één jaar oud had steekverwondingen opgelopen en overleed ondanks snelle medische hulpverlening.

De vermoedelijke dader, een neef van de vader van het kind, werd ter plaatse aangehouden. De moeder en andere betrokkenen zijn door de hulpdiensten opgevangen en krijgen de nodige begeleiding.

De autoriteiten hebben direct Jeugdzorg en Slachtofferhulp ingeschakeld. De politie is een diepgaand onderzoek gestart naar de omstandigheden die tot dit tragische incident hebben geleid.