Israël en Hamas bereiken akkoord over eerste fase wapenstilstand in Gaza

Israël en Hamas hebben een akkoord bereikt over de eerste fase van een wapenstilstand in de Gazastrook. De overeenkomst, tot stand gekomen na weken van onderhandelingen in Sharm el-Sheikh onder bemiddeling van de Verenigde Staten, Egypte en Qatar, voorziet in de vrijlating van gijzelaars en Palestijnse gevangenen en een gedeeltelijke terugtrekking van Israëlische troepen.

De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde de ondertekening en noemde het “een historisch moment dat vrede een kans geeft”. Hamas-woordvoerder Basem Naim benadrukte dat het Palestijnse volk verlangt naar veiligheid en waardigheid na jaren van conflict.

Volgens Reuters houdt de eerste fase in dat alle resterende Israëlische gijzelaars door Hamas worden vrijgelaten in ruil voor honderden Palestijnse gevangenen. Israël zal troepen terugtrekken tot een vooraf afgesproken “initiële lijn” en humanitaire hulp wordt toegelaten in de Gazastrook.

De Verenigde Naties spreken van een “moment van hoop”, maar benadrukken dat naleving van het akkoord cruciaal is. De Palestijnse Autoriteit noemt de overeenkomst een noodzakelijke humanitaire doorbraak, terwijl Israëlische oppositieleiders oproepen tot waakzaamheid bij de uitvoering.

Onduidelijkheden blijven bestaan over de toekomstige politieke situatie in Gaza en de rol van Hamas in de tweede onderhandelingsfase, waarin wordt gesproken over wederopbouw en demilitarisering.

Een internationaal toezichtsteam zal de komende weken de uitvoering van het akkoord monitoren. Hoewel het staakt-het-vuren onmiddellijk inging, worden meldingen van sporadische gevechten gemeld in bepaalde gebieden. Diplomaten benadrukken dat de komende dagen bepalend zullen zijn voor het succes van het staakt-het-vuren.

Het akkoord wordt gezien als eerste stap naar duurzame vrede, met als doel een stabielere toekomst voor de inwoners van Gaza en een basis voor verdere onderhandelingen tussen Israël en Palestijnse partijen.