Witagron-brug deels ingestort: dorpshoofden vragen noodhulp en herstelplan

Na het gedeeltelijk instorten van de brug bij Witagron hebben de dorpshoofden van Apoera,

Washabo en Section in een open brief aan president Jennifer Simons gevraagd om onmiddellijke

noodmaatregelen. Zij pleiten voor snelle hulp en structurele oplossingen om de verbinding met

West-Suriname te herstellen.

De kapiteins Marciano Jong (Apoera), Ferdinand Simons (Section) en Sergio Srisria (Washabo)

stellen dat de ramp voorkomen had kunnen worden. Volgens hen zijn jarenlang waarschuwingen

genegeerd en bleven zwaar beladen vrachtwagens, vooral uit de houthandel, de brug gebruiken

ondanks duidelijke beperkingen. “De voorschriften zijn stelselmatig overtreden,” aldus de

dorpshoofden.

Door de instorting is de regio moeilijk bereikbaar en zitten veel lokale ondernemers en arbeiders

zonder inkomsten. De dorpshoofden vragen de regering om duidelijkheid over compensatie en

vinden dat houtondernemers en concessiehouders moeten opdraaien voor de herstelkosten.

In hun brief doen de gezagsdragers twee concrete voorstellen: De onmiddellijke inzet van een

ponton bij Witagron om personen en goederen veilig over te zetten; Een versneld herstel van de

weg tussen Apoera en Nickerie, inclusief een nieuwe brug over de Kaboerie-kreek.

Volgens de dorpshoofden dreigt West-Suriname bij uitblijven van actie volledig in isolement te

raken. “Onze gemeenschappen hebben dringend hulp nodig. Zonder snelle maatregelen komen

economie, bevoorrading en dagelijks leven ernstig in gevaar,” waarschuwen zij in hun oproep

aan de regering.