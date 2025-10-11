Minister Wijnerman installeert nieuwe Raad van Commissarissen bij SURPOST

Minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning heeft op woensdag 8 oktober 2025 de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van het Surinaamse Postbedrijf SURPOST officieel geïnstalleerd. Tijdens de ceremonie sprak de minister haar vertrouwen uit in het nieuwe team en benadrukte zij het belang van transparant en verantwoord bestuur binnen staatsbedrijven.

De nieuwe Raad bestaat uit: Arunkumar Hardayal – President-Commissaris, Manuel Daweed Sjoerd Görlitz – Lid, Kim van Zichem – Lid, Nucretia Deborah Panka – Lid, Sharisa Kensmil – Lid

Minister Wijnerman moedigde de leden aan hun taken met integriteit, deskundigheid en een toekomstgerichte visie uit te voeren. Zij wees erop dat SURPOST een belangrijke rol speelt in de digitale en logistieke ontwikkeling van Suriname, en dat goed bestuur essentieel is om het bedrijf verder te versterken.

Met de installatie van de nieuwe Raad van Commissarissen wordt een nieuwe fase van vernieuwing en professionalisering bij SURPOST ingeluid, gericht op meer efficiëntie, innovatie en duurzame groei.