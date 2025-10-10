President Simons en COL bespreken knelpunten tijdens constructief onderhoud

President Jennifer Simons heeft op dinsdag 7 oktober 2025 een constructief gesprek gevoerd met

de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL). De ontmoeting vond plaats op het

kabinet van de president en stond in het teken van een officiële kennismaking, naar aanleiding

van een verzoek van de vakorganisatie onder leiding van Hugo Blanker.

Tijdens het onderhoud kreeg de COL de gelegenheid om haar knelpunten en grieven rechtstreeks

onder de aandacht van het staatshoofd te brengen. Presidentieel adviseur Edmund Leilis, die

eveneens bij het gesprek aanwezig was, sprak van een open en vruchtbare dialoog. “Net als

andere vakbonden hebben zij hun wensen en zorgen gedeeld, maar ook aangegeven dat ze willen

bijdragen aan het verbeteren van het regeringsbeleid,” aldus Leilis tegenover de Communicatie

Dienst Suriname.

De president heeft volgens Leilis aangegeven tijd nodig te hebben om de aangedragen punten te

analyseren en met een passend antwoord te komen. De besproken vraagstukken zullen worden

meegenomen in verdere gesprekken.

Leilis benadrukte dat de regering onder leiding van president Simons oog heeft voor de noden

van de vakbeweging. “Het streven is om samen te werken aan beleid dat de bevolking

perspectief en verbetering biedt,” lichtte hij toe. Verdere bespreking van de overige onderwerpen

zal plaatsvinden nadat de president de nodige adviezen heeft ontvangen.