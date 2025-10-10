President Simons en COL bespreken knelpunten tijdens constructief onderhoud

President Jennifer Simons heeft op dinsdag 7 oktober 2025 een constructief gesprek gevoerd met
de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL). De ontmoeting vond plaats op het
kabinet van de president en stond in het teken van een officiële kennismaking, naar aanleiding
van een verzoek van de vakorganisatie onder leiding van Hugo Blanker.
Tijdens het onderhoud kreeg de COL de gelegenheid om haar knelpunten en grieven rechtstreeks
onder de aandacht van het staatshoofd te brengen. Presidentieel adviseur Edmund Leilis, die
eveneens bij het gesprek aanwezig was, sprak van een open en vruchtbare dialoog. “Net als
andere vakbonden hebben zij hun wensen en zorgen gedeeld, maar ook aangegeven dat ze willen
bijdragen aan het verbeteren van het regeringsbeleid,” aldus Leilis tegenover de Communicatie
Dienst Suriname.
De president heeft volgens Leilis aangegeven tijd nodig te hebben om de aangedragen punten te
analyseren en met een passend antwoord te komen. De besproken vraagstukken zullen worden
meegenomen in verdere gesprekken.
Leilis benadrukte dat de regering onder leiding van president Simons oog heeft voor de noden
van de vakbeweging. “Het streven is om samen te werken aan beleid dat de bevolking
perspectief en verbetering biedt,” lichtte hij toe. Verdere bespreking van de overige onderwerpen
zal plaatsvinden nadat de president de nodige adviezen heeft ontvangen.