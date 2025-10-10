Chevron start exploratieboringen in Blok 5: boost voor Surinaamse offshoresector

Chevron Suriname Exploration Limited is deze maand gestart met de boringen van de
exploratieput Korikori-1 in het noordelijke deel van Blok 5, op ongeveer 78 kilometer van de
kust. De werkzaamheden markeren een nieuwe fase in de ontwikkeling van het Suriname-
Guyana Basin en bieden kansen voor verdere groei van de offshoresector.
De boorcampagne, die naar verwachting negentig dagen zal duren, wordt uitgevoerd vanaf het
platform Noble Regina Allen, dat begin oktober arriveerde. De activiteiten hebben de
goedkeuring van de Nationale Milieuautoriteit ontvangen.
De exploratieput moet duidelijkheid verschaffen over de aanwezigheid, kwaliteit en omvang van
koolwaterstoffen in het gebied. Na de dataverzameling volgt een eerste analyse van het
potentieel van Blok 5.
Het platform wordt bevoorraad vanuit Surinaamse havenfaciliteiten, terwijl personeel vanuit
Paramaribo wordt ingevlogen. Hierdoor ontstaan extra kansen voor lokale bedrijven en
leveranciers van goederen en diensten om bij te dragen aan de groei van de offshore-industrie.
Blok 5 beslaat ongeveer 2.200 km² in het westelijke, ondiepe offshoregebied van Suriname, ten
noorden van het district Nickerie, op waterdieptes van 30 tot 60 meter, tussen 45 en 82 kilometer
uit de kust.