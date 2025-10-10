Chevron start exploratieboringen in Blok 5: boost voor Surinaamse offshoresector

Chevron Suriname Exploration Limited is deze maand gestart met de boringen van de

exploratieput Korikori-1 in het noordelijke deel van Blok 5, op ongeveer 78 kilometer van de

kust. De werkzaamheden markeren een nieuwe fase in de ontwikkeling van het Suriname-

Guyana Basin en bieden kansen voor verdere groei van de offshoresector.

De boorcampagne, die naar verwachting negentig dagen zal duren, wordt uitgevoerd vanaf het

platform Noble Regina Allen, dat begin oktober arriveerde. De activiteiten hebben de

goedkeuring van de Nationale Milieuautoriteit ontvangen.

De exploratieput moet duidelijkheid verschaffen over de aanwezigheid, kwaliteit en omvang van

koolwaterstoffen in het gebied. Na de dataverzameling volgt een eerste analyse van het

potentieel van Blok 5.

Het platform wordt bevoorraad vanuit Surinaamse havenfaciliteiten, terwijl personeel vanuit

Paramaribo wordt ingevlogen. Hierdoor ontstaan extra kansen voor lokale bedrijven en

leveranciers van goederen en diensten om bij te dragen aan de groei van de offshore-industrie.

Blok 5 beslaat ongeveer 2.200 km² in het westelijke, ondiepe offshoregebied van Suriname, ten

noorden van het district Nickerie, op waterdieptes van 30 tot 60 meter, tussen 45 en 82 kilometer

uit de kust.