Tijdelijke wegafsluiting rond Memre Boekoe Kazerne tijdens presidentieel werkbezoek

In verband met het werkbezoek van de president van de Republiek Suriname, H.E. Jennifer Geerlings-Simons, aan het Nationaal Leger worden op donderdag 9 oktober 2025 de Zuidelijke Baan van de Gravenbergstraat en de Gemeenelandsweg tijdelijk afgesloten tussen 09:00 en 10:30 uur.

Tijdens dit officiële bezoek zal het staatshoofd de eenheden van het Nationaal Leger ceremonieel inspecteren, gevolgd door een toespraak op de appelplaats. Aansluitend vindt een defilé plaats ter ere van de president.

Weggebruikers worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de afsluitingen en de aanwijzingen van de verkeersautoriteiten stipt op te volgen.