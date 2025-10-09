Suriname en Deutsche Bank verkennen samenwerking rond uitgifte ITMOs

President Jennifer Simons heeft op 7 oktober 2025 een ontmoeting gehad met een delegatie van de Deutsche Bank, die Suriname bezoekt om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen rond Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) – een nieuw mechanisme vergelijkbaar met carbon credits. Suriname zou hiermee mogelijk het eerste land ter wereld zijn dat ITMOs uitgeeft.

Volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas & Milieu maken ITMOs deel uit van het Klimaatakkoord van Parijs en vertegenwoordigen ze een waarde van ongeveer 25 dollar per stuk. “Suriname beschikt over circa 4,5 miljoen ITMOs die verhandelbaar zijn. De opbrengsten mogen uitsluitend worden gebruikt voor milieuprojecten,” aldus Brunings.

Om het proces te begeleiden wordt een technisch team samengesteld met vertegenwoordigers van verschillende ministeries, onder toezicht van een oversight committee waarin de president en de belangrijkste ministers zitting hebben.

Minister Brunings noemt dit een unieke kans voor Suriname. “Als we het goed doen, kan de waarde verder stijgen. Het succes hangt af van hoe serieus wij ons milieu beschermen.” De Deutsche Bank beoordeelt momenteel de haalbaarheid van samenwerking, terwijl Suriname zich voorbereidt op de volgende stappen.