MOB en Bureau Slachtofferzorg versterken moeder-kindrelatie na huiselijk geweld

Het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), onderdeel van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, heeft in samenwerking met het Bureau Slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie en Politie de Moeder & Kind Cursus 2025 georganiseerd. Deze preventieve interventie richt zich op moeders en kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, met als doel de hechting, emotionele veiligheid en veerkracht binnen het gezin te versterken.

De cursus vond plaats op 6, 13, 20 en 27 september 2025 in de vergaderzaal van het Onderdirectoraat Forensische Zorg aan de Tibitistraat #04. Acht moeders en hun kinderen, bij wie het geweld is gestopt, namen kosteloos deel. De selectie werd verzorgd door Bureau Slachtofferzorg onder leiding van wnd-hoofd Grasella Enny Grasella. De bijeenkomsten stonden onder begeleiding van MOB-trainers, met ondersteuning van wnd-hoofd Mirjam Plein.

Tijdens de vierweekse cursus werkten deelnemers aan herstel van vertrouwen, inzicht in gedrag en behoeften van het kind, en het versterken van opvoedvaardigheden. Ook leerden zij omgaan met de gevolgen van huiselijk geweld.

Bij de afsluiting op zaterdag 27 september ontvingen de moeders een certificaat van deelname en een basisvoedselpakket, terwijl de kinderen een basisschoolpakket kregen uitgereikt.