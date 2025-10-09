Beveiligers van minister Gopal opgepakt voor verduistering

Twee beveiligers van minister Lalinie Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport zijn op woensdag

aangehouden op verdenking van diefstal en gekwalificeerde verduistering. Het tweetal, beiden

militairen en werkzaam bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), zou geld hebben

ontvreemd uit de tas van de minister.

Minister Gopal verklaarde dat zij een bedrag in Surinaamse en Amerikaanse dollars in een

envelop in haar tas had opgeborgen. De tas bevond zich in haar auto, waartoe de beveiligers

toegang hadden. Later bleek de tas te zijn geopend en het geld verdwenen.

In overleg met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten overgedragen aan de Militaire Politie,

die het onderzoek voortzet.