Arbeider overleden bij bouwwerkzaamheden in Latour

  • October 9, 2025

Een arbeidsongeval met dodelijke afloop heeft zich vanochtend rond 10.20 uur voorgedaan aan
de Frederikshoopweg in het ressort Latour. Tijdens bouwwerkzaamheden viel een betonnen
muur op een arbeider, waardoor hij ter plekke overleed.

De ambulancedienst werd direct opgeroepen, maar bij aankomst bleek het slachtoffer al te zijn
overleden. Volgens de politie is de man vermoedelijk onmiddellijk aan zijn verwondingen
bezweken.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze omstandigheden van het tragische
incident.

