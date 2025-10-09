Arbeider overleden bij bouwwerkzaamheden in Latour

Een arbeidsongeval met dodelijke afloop heeft zich vanochtend rond 10.20 uur voorgedaan aan

de Frederikshoopweg in het ressort Latour. Tijdens bouwwerkzaamheden viel een betonnen

muur op een arbeider, waardoor hij ter plekke overleed.

De ambulancedienst werd direct opgeroepen, maar bij aankomst bleek het slachtoffer al te zijn

overleden. Volgens de politie is de man vermoedelijk onmiddellijk aan zijn verwondingen

bezweken.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze omstandigheden van het tragische

incident.