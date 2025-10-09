President Simons ontvangt geloofsbrieven van ambassadeurs België, DominicaanseRepubliek en Europese Unie

President Jennifer Simons heeft op woensdag 8 oktober 2025 voor het eerst in haar functie als
staatshoofd de geloofsbrieven van nieuwe diplomatieke vertegenwoordigers van bevriende naties
in ontvangst genomen. Tijdens een plechtige ceremonie op het Kabinet van de President werden
de documenten overhandigd door de niet-residerende ambassadeurs van het Koninkrijk België,
de Dominicaanse Republiek en de vertegenwoordiger van de Europese Unie (EU).
De geloofsbrieven werden aangeboden door Ellen de Geest (België), Ernesto Torres Pereyra
(Dominicaanse Republiek) en Luca Pierantoni (Europese Unie). De president werd bij de
ceremonie vergezeld door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale
Samenwerking en Handel. Tijdens de ontmoetingen werd van gedachten gewisseld over de
bilaterale betrekkingen en de gezamenlijke ambitie om de samenwerking te versterken en uit te
breiden.
Ambassadeur Ellen de Geest benadrukte de wens van België om de samenwerking met Suriname
verder te verdiepen, met bijzondere aandacht voor onderwijs, academische uitwisseling en
toerisme. Zij sprak haar waardering uit voor de bestaande banden en bevestigde het blijvend
engagement van België om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Suriname.
De Dominicaanse ambassadeur Ernesto Torres Pereyra ziet grote potentie in de relatie tussen
beide Caricomlanden. Hij wees op mogelijkheden voor samenwerking in toerisme, landbouw en
onderwijs, en kondigde plannen aan voor een rechtstreekse luchtverbinding tussen Suriname en
de Dominicaanse Republiek. “Zo kunnen we uitwisseling en handel stimuleren,” aldus Torres
Pereyra, die tevens pleitte voor samenwerking waarbij Surinaamse burgers actief worden
betrokken.
Namens de Europese Unie onderstreepte Luca Pierantoni de hechte vriendschapsband met
Suriname, gebaseerd op democratie, mensenrechten en duurzaamheid. Hij wees op gezamenlijke
prioriteiten, waaronder de groene agenda, biodiversiteit, bosbescherming en ondernemerschap.
Daarnaast presenteerde hij de Global Gateway, een EU-initiatief dat gericht is op het stimuleren
van groene infrastructuur, investeringen en nieuwe samenwerkingsvormen tussen de EU en
partnerlanden, waaronder Suriname.
President Simons sprak haar waardering uit voor de getoonde bereidheid tot samenwerking en
gaf aan uit te zien naar het versterken van de relaties met alle drie de partners.