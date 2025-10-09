President Simons ontvangt geloofsbrieven van ambassadeurs België, DominicaanseRepubliek en Europese Unie

President Jennifer Simons heeft op woensdag 8 oktober 2025 voor het eerst in haar functie als

staatshoofd de geloofsbrieven van nieuwe diplomatieke vertegenwoordigers van bevriende naties

in ontvangst genomen. Tijdens een plechtige ceremonie op het Kabinet van de President werden

de documenten overhandigd door de niet-residerende ambassadeurs van het Koninkrijk België,

de Dominicaanse Republiek en de vertegenwoordiger van de Europese Unie (EU).

De geloofsbrieven werden aangeboden door Ellen de Geest (België), Ernesto Torres Pereyra

(Dominicaanse Republiek) en Luca Pierantoni (Europese Unie). De president werd bij de

ceremonie vergezeld door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale

Samenwerking en Handel. Tijdens de ontmoetingen werd van gedachten gewisseld over de

bilaterale betrekkingen en de gezamenlijke ambitie om de samenwerking te versterken en uit te

breiden.

Ambassadeur Ellen de Geest benadrukte de wens van België om de samenwerking met Suriname

verder te verdiepen, met bijzondere aandacht voor onderwijs, academische uitwisseling en

toerisme. Zij sprak haar waardering uit voor de bestaande banden en bevestigde het blijvend

engagement van België om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Suriname.

De Dominicaanse ambassadeur Ernesto Torres Pereyra ziet grote potentie in de relatie tussen

beide Caricomlanden. Hij wees op mogelijkheden voor samenwerking in toerisme, landbouw en

onderwijs, en kondigde plannen aan voor een rechtstreekse luchtverbinding tussen Suriname en

de Dominicaanse Republiek. “Zo kunnen we uitwisseling en handel stimuleren,” aldus Torres

Pereyra, die tevens pleitte voor samenwerking waarbij Surinaamse burgers actief worden

betrokken.

Namens de Europese Unie onderstreepte Luca Pierantoni de hechte vriendschapsband met

Suriname, gebaseerd op democratie, mensenrechten en duurzaamheid. Hij wees op gezamenlijke

prioriteiten, waaronder de groene agenda, biodiversiteit, bosbescherming en ondernemerschap.

Daarnaast presenteerde hij de Global Gateway, een EU-initiatief dat gericht is op het stimuleren

van groene infrastructuur, investeringen en nieuwe samenwerkingsvormen tussen de EU en

partnerlanden, waaronder Suriname.

President Simons sprak haar waardering uit voor de getoonde bereidheid tot samenwerking en

gaf aan uit te zien naar het versterken van de relaties met alle drie de partners.