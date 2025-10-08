Krijgsraad beslist openbare behandeling in zaak Danielle Veira

De Krijgsraad, onder leiding van president Cynthia Valstein-Montnor, heeft maandag besloten

dat de strafzaak tegen Danielle Veira, voormalig hoofd van de Nationale Veiligheidsdienst

(DNV), openbaar wordt behandeld. Een verzoek van Veira’s verdediging om de verdachte en een

belangrijke getuige achter gesloten deuren te horen, werd afgewezen.

De raadslieden hadden gesteld dat tijdens de zitting gevoelige informatie over staatsveiligheid

aan bod kon komen en verwezen naar eerdere uitspraken van het vermeende slachtoffer Rodney

Cairo. De auditeur-militair was tegen het verzoek. Na een schorsing van ongeveer drie kwartier

besloot Valstein-Montnor dat de zitting in aanwezigheid van de pers voortgezet zou worden.

“Het beginsel van openbare behandeling is fundamenteel voor onze democratische rechtsstaat.

De verdediging heeft niet concreet kunnen aantonen dat de staatsveiligheid gevaar liep,”

motiveerde de president haar besluit.

Tijdens de zitting verklaarde een belangrijke getuige dat Veira vanwege haar functie mogelijk

niet geliefd was bij bepaalde personen en dat men haar “buiten spel” wilde zetten. Tegelijkertijd

bekritiseerde hij het handelen van de toenmalige korpschef als een tekortkoming in de operatie.

Veira zelf gaf toe dat zij anders had moeten handelen toen zij rond drie uur ’s nachts over de

operatie werd geïnformeerd. “Ik wist niet dat Cairo vastgebonden was en dat men zonder

toestemming zijn huis binnenging. Ik wenste dat ik het moment kon terugdraaien en zaken

anders had aangepakt,” aldus Veira. Ze sprak ook over de persoonlijke en emotionele belasting

van de zaak, en benadrukte dat zij eerst als held werd gezien vanwege haar rol tijdens de Covid-

19-pandemie, maar nu als verdachte wordt behandeld.

Het requisitoir van de auditeur-militair staat gepland op 3 november.