Suriname en Deutsche Bank verkennen samenwerking rond uitgifte ITMOs

President Jennifer Simons heeft op 7 oktober 2025 een ontmoeting gehad met een delegatie van
de Deutsche Bank, die Suriname bezoekt om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen rond
Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) – een nieuw mechanisme
vergelijkbaar met carbon credits. Suriname zou hiermee mogelijk het eerste land ter wereld zijn
dat ITMOs uitgeeft.
Volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas & Milieu maken ITMOs deel uit van het
Klimaatakkoord van Parijs en vertegenwoordigen ze een waarde van ongeveer 25 dollar per stuk.
“Suriname beschikt over circa 4,5 miljoen ITMOs die verhandelbaar zijn. De opbrengsten mogen
uitsluitend worden gebruikt voor milieuprojecten,” aldus Brunings.
Om het proces te begeleiden wordt een technisch team samengesteld met vertegenwoordigers
van verschillende ministeries, onder toezicht van een oversight committee waarin de president en
de belangrijkste ministers zitting hebben.
Minister Brunings noemt dit een unieke kans voor Suriname. “Als we het goed doen, kan de
waarde verder stijgen. Het succes hangt af van hoe serieus wij ons milieu beschermen.” De
Deutsche Bank beoordeelt momenteel de haalbaarheid van samenwerking, terwijl Suriname zich
voorbereidt op de volgende stappen.