OD-LVV Jhagroe aangehouden voor verduistering en malversaties bij Melkcentrale

Kishen Jhagroe, onderdirecteur Administratieve Diensten (ODAD) van het ministerie van

Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is maandag aangehouden en in verzekering gesteld op

verdenking van verduistering, diefstal en valsheid in geschrifte. Het onderzoek betreft

vermoedelijke malversaties ter waarde van bijna SRD 4 miljoen.

Volgens het voorlopige politieonderzoek heeft Jhagroe in april geld laten opnemen bij de

Melkcentrale voor de aankoop van een auto voor zijn echtgenote, zogenaamd voor uitgaven van

de markoesafabriek. In mei volgde opnieuw een opname, ditmaal voor de aanschaf van vreemde

valuta via cambio’s, bestemd voor de conversie van zijn grond. Jhagroe had geen bevoegdheid

voor deze transacties, en er bestaat geen leningsovereenkomst met de Melkcentrale.

LVV-minister Mike Noersalim heeft Jhagroe per direct uit zijn functie ontheven. “Zo’n OD kan

niet gehandhaafd worden,” aldus de minister, die sprak van diepgewortelde corruptie zelfs onder

leidinggevenden.

Tegelijkertijd zijn ook directeur Dewkoemar Sitaram en onderdirecteur Administratieve Diensten

Dharma Hardajal aangeklaagd wegens het verstrekken van gelden zonder leningsovereenkomst.

Hardajal wordt daarnaast onderzocht voor eerdere verduisteringen sinds 2018.

De aanhouding van Jhagroe volgt op eerdere arrestaties binnen de Melkcentrale, waaronder

onderdirecteur Operationele Diensten Guilliamo Marlan en zeven andere medewerkers, op

verdenking van grootschalige fraude binnen het staatsbedrijf.