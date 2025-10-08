Colleges en examens AdeKUS stilgelegd: VWPU ging in beraad over arbeidsvoorwaarden

Aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) werden op dinsdag 7 oktober geen
colleges meer gegeven en geen examens afgenomen. De Vakvereniging van Wetenschappelijk
Personeel van de Universiteit (VWPU) ging in beraad, nadat onderhandelingen met het
Universiteitsbestuur (BvU) over secundaire arbeidsvoorwaarden en een loonsaanpassing
opnieuw waren vastgelopen.
De VWPU besloot hiertoe tijdens haar algemene ledenvergadering van 29 september 2025, nadat
eerdere gesprekken geen resultaat hadden opgeleverd. Het universiteitsbestuur kreeg toen een
ultimatum tot 6 oktober, maar er werd geen akkoord bereikt. Het conflict liep al sinds begin dit
jaar, toen het conceptdocument voor secundaire arbeidsvoorwaarden en het voorstel voor de
loonsaanpassing formeel aan het BvU werd aangeboden.
Door uitstel vanwege de verkiezingsperiode en de afwezigheid van de minister van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur, vonden inhoudelijke onderhandelingen niet plaats. Op 25 september
stelde het bestuur dat er geen financiële middelen beschikbaar waren, wat de VWPU deed
besluiten tot het beraad.
De vakvereniging was zich bewust van de impact van de actie op studenten en het academisch
jaar. “De start van het nieuwe collegejaar was in gevaar bij enkele faculteiten en hertentamens
gingen niet door bij anderen,” aldus de VWPU. De vereniging hoopte spoedig overleg te kunnen
voeren met het bestuur, met ondersteuning van de regering, om tot een oplossing te komen.