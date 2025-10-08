Colleges en examens AdeKUS stilgelegd: VWPU ging in beraad over arbeidsvoorwaarden

Aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) werden op dinsdag 7 oktober geen

colleges meer gegeven en geen examens afgenomen. De Vakvereniging van Wetenschappelijk

Personeel van de Universiteit (VWPU) ging in beraad, nadat onderhandelingen met het

Universiteitsbestuur (BvU) over secundaire arbeidsvoorwaarden en een loonsaanpassing

opnieuw waren vastgelopen.

De VWPU besloot hiertoe tijdens haar algemene ledenvergadering van 29 september 2025, nadat

eerdere gesprekken geen resultaat hadden opgeleverd. Het universiteitsbestuur kreeg toen een

ultimatum tot 6 oktober, maar er werd geen akkoord bereikt. Het conflict liep al sinds begin dit

jaar, toen het conceptdocument voor secundaire arbeidsvoorwaarden en het voorstel voor de

loonsaanpassing formeel aan het BvU werd aangeboden.

Door uitstel vanwege de verkiezingsperiode en de afwezigheid van de minister van Onderwijs,

Wetenschap en Cultuur, vonden inhoudelijke onderhandelingen niet plaats. Op 25 september

stelde het bestuur dat er geen financiële middelen beschikbaar waren, wat de VWPU deed

besluiten tot het beraad.

De vakvereniging was zich bewust van de impact van de actie op studenten en het academisch

jaar. “De start van het nieuwe collegejaar was in gevaar bij enkele faculteiten en hertentamens

gingen niet door bij anderen,” aldus de VWPU. De vereniging hoopte spoedig overleg te kunnen

voeren met het bestuur, met ondersteuning van de regering, om tot een oplossing te komen.