MOB en Bureau Slachtofferzorg versterken moeder-kindrelatie na huiselijk geweld

Het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), onderdeel van het Bureau voor Openbare

Gezondheidszorg (BOG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, heeft in

samenwerking met het Bureau Slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie en Politie de

Moeder & Kind Cursus 2025 georganiseerd. Deze preventieve interventie richt zich op moeders

en kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, met als doel de hechting, emotionele

veiligheid en veerkracht binnen het gezin te versterken.

De cursus vond plaats op 6, 13, 20 en 27 september 2025 in de vergaderzaal van het

Onderdirectoraat Forensische Zorg aan de Tibitistraat #04. Acht moeders en hun kinderen, bij

wie het geweld is gestopt, namen kosteloos deel. De selectie werd verzorgd door Bureau

Slachtofferzorg onder leiding van wnd-hoofd Grasella Enny Grasella. De bijeenkomsten stonden

onder begeleiding van MOB-trainers, met ondersteuning van wnd-hoofd Mirjam Plein.

Tijdens de vierweekse cursus werkten deelnemers aan herstel van vertrouwen, inzicht in gedrag

en behoeften van het kind, en het versterken van opvoedvaardigheden. Ook leerden zij omgaan

met de gevolgen van huiselijk geweld.

Bij de afsluiting op zaterdag 27 september ontvingen de moeders een certificaat van deelname en

een basisvoedselpakket, terwijl de kinderen een basisschoolpakket kregen uitgereikt.