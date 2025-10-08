LVV en PTC versterken samenwerking om tekort aan agrarische vakmensen aan tepakken

Suriname kampt met een nijpend tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de agrarische sector,

terwijl jongeren steeds minder interesse tonen voor landbouw, veeteelt en visserij. Minister Mike

Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wil dit probleem samen met het

Polytechnic College Suriname (PTC) structureel aanpakken door onderwijs en praktijk nauwer

met elkaar te verbinden.

Tijdens een recent overleg met PTC-directeur Margerie Stakel-Telgt en manager Nationale en

Internationale Relaties Jeanelle Hellings werd de nadruk gelegd op de uitvoering van de in 2024

gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen PTC, LVV, de Agrarische School Suriname

(ASFA) en de Vereniging van Surinaamse Bedrijven (VSB). Deze vijfjarige overeenkomst richt

zich op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in de agrarische

sector.

PTC levert een belangrijke bijdrage aan de opleiding van professionals in toegepaste

wetenschappen, met bijzondere aandacht voor landbouw, veeteelt en visserij. De campus in

Nickerie beschikt over een landbouwgerichte dependance waar studenten praktijkervaring

opdoen. In het kader van de vernieuwde samenwerking worden nu gespecialiseerde opleidingen

ontwikkeld, waaronder online programma’s en trainingen voor kwaliteitscontroleurs en –

managers. Momenteel volgen zestien studenten deze trajecten, van wie zeven afkomstig zijn van

LVV.

Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur en innovatie binnen de sector,

onder meer door de aanleg van een kas voor plantenteelt en investeringen in landbouwmaterieel

zoals tractoren. Ook wordt gekeken naar modernisering van wet- en regelgeving, waaronder

exportbepalingen, om de marktpositie van de sector te versterken.

Minister Noersalim benadrukt dat de samenwerking niet alleen op papier blijft. LVV ondersteunt

actief de aanleg van de nieuwe kas op het PTC-terrein door personeel en expertise beschikbaar te

stellen voor de technische uitvoering. Verder onderzoeken LVV en PTC mogelijkheden om

studenten die een agro-gerelateerde opleiding volgen een baangarantie te bieden. “Door

perspectief te bieden op werk en inkomen willen we jongeren stimuleren om voor deze

belangrijke sector te kiezen,” aldus de minister.