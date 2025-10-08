LVV en PTC versterken samenwerking om tekort aan agrarische vakmensen aan tepakken

Suriname kampt met een nijpend tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de agrarische sector,
terwijl jongeren steeds minder interesse tonen voor landbouw, veeteelt en visserij. Minister Mike
Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wil dit probleem samen met het
Polytechnic College Suriname (PTC) structureel aanpakken door onderwijs en praktijk nauwer
met elkaar te verbinden.
Tijdens een recent overleg met PTC-directeur Margerie Stakel-Telgt en manager Nationale en
Internationale Relaties Jeanelle Hellings werd de nadruk gelegd op de uitvoering van de in 2024
gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen PTC, LVV, de Agrarische School Suriname
(ASFA) en de Vereniging van Surinaamse Bedrijven (VSB). Deze vijfjarige overeenkomst richt
zich op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in de agrarische
sector.
PTC levert een belangrijke bijdrage aan de opleiding van professionals in toegepaste
wetenschappen, met bijzondere aandacht voor landbouw, veeteelt en visserij. De campus in
Nickerie beschikt over een landbouwgerichte dependance waar studenten praktijkervaring
opdoen. In het kader van de vernieuwde samenwerking worden nu gespecialiseerde opleidingen
ontwikkeld, waaronder online programma’s en trainingen voor kwaliteitscontroleurs en –
managers. Momenteel volgen zestien studenten deze trajecten, van wie zeven afkomstig zijn van
LVV.
Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur en innovatie binnen de sector,
onder meer door de aanleg van een kas voor plantenteelt en investeringen in landbouwmaterieel
zoals tractoren. Ook wordt gekeken naar modernisering van wet- en regelgeving, waaronder
exportbepalingen, om de marktpositie van de sector te versterken.
Minister Noersalim benadrukt dat de samenwerking niet alleen op papier blijft. LVV ondersteunt
actief de aanleg van de nieuwe kas op het PTC-terrein door personeel en expertise beschikbaar te
stellen voor de technische uitvoering. Verder onderzoeken LVV en PTC mogelijkheden om
studenten die een agro-gerelateerde opleiding volgen een baangarantie te bieden. “Door
perspectief te bieden op werk en inkomen willen we jongeren stimuleren om voor deze
belangrijke sector te kiezen,” aldus de minister.