Regering en Douanebond versterken samenwerking voor hogere staatsinkomsten

Een open en constructieve dialoog tussen de regering en de douane is van cruciaal belang voor
het verhogen van de staatsinkomsten. Transparantie en wederzijds vertrouwen vormen daarbij de
sleutel tot een effectievere inning van invoerrechten, accijnzen en andere belastingen. Tijdens
een kennismakingsbezoek van de Douanebond aan president Jennifer Simons zijn diverse
mogelijkheden besproken om de bijdrage van de douane aan de staatskas verder te versterken.
Het gesprek, dat op dinsdag 7 oktober plaatsvond in een positieve en constructieve sfeer, werd
ook bijgewoond door de directeur der Belastingen, Marita Lautan-Wijnerman. Volgens
bondsvoorzitter Joyce de Vlugt heeft de douane reeds stappen ondernomen om de
controlemechanismen aan te scherpen. “Binnen de dienst worden al extra maatregelen getroffen
om beter te kunnen bijdragen aan de verhoging van de staatsinkomsten,” lichtte zij toe.
Naast de financiële bijdrage kwam ook de leiding van de douane aan bod. Momenteel wordt de
dienst geleid door een waarnemend inspecteur. President Simons toonde belangstelling voor de
interne gang van zaken, waarna het bondsbestuur de huidige situatie toelichtte. De bond
benadrukte haar steun voor het regeringsbeleid en haar bereidheid om actief bij te dragen aan het
nationale ontwikkelingsproces. Het staatshoofd sprak waardering uit voor de openheid en
betrokkenheid van de bond.
Bondsvoorzitter De Vlugt erkende dat de douane voor meerdere uitdagingen staat. Zo wordt
momenteel gewerkt aan de modernisering van het Asycuda-systeem, waarmee de organisatie op
termijn volledig digitaal en papierloos wil opereren. “We zijn nog niet zover, maar het proces is
gaande. Binnen enkele jaren moeten we volledig paperless kunnen werken,” aldus De Vlugt.
Een ander aandachtspunt is het personeelstekort binnen de dienst. De bond heeft aangegeven dat
structurele werving noodzakelijk is om de continuïteit te waarborgen. “In plaats van elke drie
jaar, zou jaarlijks geworven moeten worden. Zo kan men 20 tot 25 nieuwe krachten aannemen
per jaar,” stelde De Vlugt. Ook de vergrijzing binnen het personeelsbestand baart zorgen.
“Wanneer ervaren medewerkers uitstromen, ontstaat er een grote leemte. Zowel onder
ambtenaren als burgerpersoneel moeten de tekorten dringend worden aangevuld.”
Met de gezamenlijke inzet van de regering en de Douanebond moet de douane de komende jaren
efficiënter, moderner en sterker bijdragen aan de staatsinkomsten.