Economische Zaken en CDF versterken samenwerking voor duurzame industriële groei

Het Ministerie van Economische Zaken en het Caribbean Development Fund (CDF) hebben op 7

oktober 2025 een vruchtbare bijeenkomst gehouden over het versterken van hun samenwerking.

De focus lag op de verdere ontwikkeling van Suriname’s industriële sector en het stimuleren van

duurzame economische groei.

Tijdens het overleg werden kansen besproken om innovatie en productiecapaciteit te vergroten,

met speciale aandacht voor projecten die bijdragen aan regionale industriële ontwikkeling. Beide

partijen benadrukten dat nauwe samenwerking, sterke beleidsmaatregelen en gerichte uitvoering

essentieel zijn om nieuwe banen te creëren, technologische vooruitgang te bevorderen en de

concurrentiekracht van de regio te versterken.