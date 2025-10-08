EZOTI bereidt presentatie CARICOM Industrial Policy voor met Surinaamseambassadeur

Minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische

Innovatie (EZOTI) heeft op dinsdag 7 oktober 2025 een voorgesprek gevoerd met de Surinaamse

ambassadeur bij de CARICOM, Chairmé Haakmat-Konigferander, over de CARICOM Industrial

Policy.

Suriname vervult binnen CARICOM een trekkersrol bij de totstandkoming van dit regionale

industriebeleid, dat in oktober 2025 zal worden gepresenteerd aan de Council for Trade and

Economic Development (COTED). De beleidslijn richt zich op de versterking van nationale

industrieën in de lidstaten, met als doel duurzame economische groei en grotere veerkracht

binnen de regio.

Tijdens het gesprek werd benadrukt dat Suriname deze verantwoordelijkheid op zich neemt in

nauwe samenwerking met de andere lidlanden. Gezamenlijke inzet voor duurzame

industrialisatie en regionale synergie staat hierbij centraal.