EZOTI bereidt presentatie CARICOM Industrial Policy voor met Surinaamseambassadeur

Minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische
Innovatie (EZOTI) heeft op dinsdag 7 oktober 2025 een voorgesprek gevoerd met de Surinaamse
ambassadeur bij de CARICOM, Chairmé Haakmat-Konigferander, over de CARICOM Industrial
Policy.
Suriname vervult binnen CARICOM een trekkersrol bij de totstandkoming van dit regionale
industriebeleid, dat in oktober 2025 zal worden gepresenteerd aan de Council for Trade and
Economic Development (COTED). De beleidslijn richt zich op de versterking van nationale
industrieën in de lidstaten, met als doel duurzame economische groei en grotere veerkracht
binnen de regio.
Tijdens het gesprek werd benadrukt dat Suriname deze verantwoordelijkheid op zich neemt in
nauwe samenwerking met de andere lidlanden. Gezamenlijke inzet voor duurzame
industrialisatie en regionale synergie staat hierbij centraal.