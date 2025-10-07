Hakrinbank trekt groot publiek bij derde autobeurs met speciale rentetarieven

De derde editie van de Hakrinbank Carfest trok zaterdag veel bezoekers naar de Ring Center

Plaza, waar autoliefhebbers en potentiële kopers zich verzamelden om de nieuwste modellen te

bewonderen en aantrekkelijke financieringsdeals te ontdekken.

Een van de blikvangers was de Xiaomi Su7 Max, een elektrische auto van de Chinese techgigant

die nu ook de autowereld betreedt. Rondom het glanzende model stonden geïnteresseerden te

praten, terwijl een bordje met “Gereserveerd” al aangaf dat de auto snel een eigenaar had

gevonden.

In totaal namen 13 autodealers deel aan het evenement. Volgens Ravin Changoer van de

Hakrinbank kwamen dealers met speciale beursaanbiedingen, terwijl de bank klanten

tegemoetkwam met lage en flexibele rentetarieven. “Iedereen kon profiteren, ook wie geen klant

van Hakrinbank is,” aldus Changoer. “De eerste twee edities bij TBL waren een groot succes.

Door de aanhoudende vraag van klanten en dealers besloten we dit derde Carfest te organiseren.”

Bezoekers konden direct zaken doen met de aanwezige dealers en bankmedewerkers. Wie geluk

had, mocht zelfs aan het ‘rentewiel’ draaien om extra korting op de rente te verdienen. Voor

anderen was het vooral een gezellige en informatieve dag, compleet met proefritten, elektrische

golfkarritjes en demonstraties van de nieuwste elektrische voertuigen.

De beurs bij Ring Center Plaza was de laatste autobeurs van dit jaar. Changoer liet weten dat bij

eerdere edities al meer dan honderd mensen aan een auto zijn geholpen. Hij hintte bovendien op

een nieuwe ontwikkeling: “We komen niet meer met een autobeurs, maar met iets heel anders,

iets dat te maken heeft met de financiering van woningen en percelen.”