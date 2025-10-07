President Simons installeert nieuwe Raad van Commissarissen bij TelecommunicatieAutoriteit Suriname

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Telecommunicatie Autoriteit

Suriname (TAS) heeft president Jennifer Simons op maandag 6 oktober 2025 de nieuwe Raad

van Commissarissen (RvC) officieel geïnstalleerd. De bijeenkomst vond plaats op het Kabinet

van de President, in aanwezigheid van minister Raymond Landveld van Transport,

Communicatie en Toerisme (TCT).

De uittredende president-commissaris, Harish Monorath – inmiddels minister van Justitie en

Politie – presenteerde het eindverslag van de organisatie aan het staatshoofd. Monorath, die sinds

2020 de leiding had over de raad, sprak met tevredenheid over de vooruitgang van de TAS. “We

laten een gezonde organisatie achter met een stabiele financiële basis en een goed functionerend

managementteam,” aldus Monorath.

De nieuwe Raad van Commissarissen van de TAS bestaat uit Donaghy Malone (president-

commissaris), Orpheo Lamain, Steven Rodriguez, Rhenius Revales, Joan Nibte, Samantha

Gadradj en Jon Martodikromo.

Minister Landveld benadrukte dat het aanpassen van de huidige wetgeving, waaronder de

komende Wet Elektronificatie, essentieel is om de snelle digitale ontwikkelingen bij te benen.

“De telecommunicatiesector verandert wereldwijd in hoog tempo. Suriname moet hierin

meegroeien om kansen te benutten en innovatie te stimuleren,” aldus de minister.

De nieuw aangetreden president-commissaris, Donaghy Malone, gaf aan dat de raad zich zal

inzetten voor de verdere versterking en modernisering van de organisatie. “We nemen een solide

basis over, maar de uitdagingen zijn groot. Samen met het management en het ministerie van

TCT willen we een toekomstbestendig regelgevend kader realiseren dat ruimte biedt voor

innovatie en nieuwe investeringen in de sector.”