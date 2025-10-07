Rudrakanth Oemraw benoemd tot nieuwe directeur van het Staatsziekenfonds

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft een nieuwe directeur: dr. Rudrakanth Oemraw, arts

en ondernemer in de eerstelijnsgezondheidszorg. Zijn benoeming markeert volgens de regering

een belangrijke stap richting een efficiënter, transparanter en toekomstbestendig zorgstelsel in

Suriname.

Oemraw brengt een brede ervaring mee uit zowel de publieke als private gezondheidssector. Hij

werkte eerder als medisch inspecteur, coördinator van landelijke huisartsenposten, zorgdirecteur

van het Regionaal Ziekenhuis Wanica, en assistent-arts bij het Academisch Ziekenhuis

Paramaribo. Daarnaast was hij arts in opleiding tot psychiater bij het Psychiatrisch Centrum

Suriname. Sinds 2017 is hij directeur van First Line Care N.V., een huisartsenpraktijk en -post in

Wanica, en tevens lid van de Raad van Commissarissen van het Wanica Laboratorium.

Volgens Oemraw is het combineren van medische kennis en bestuurlijke ervaring cruciaal om de

zorg in Suriname te versterken. “Een gezonde samenleving begint bij een eerlijk en transparant

systeem,” zegt hij. “Ik heb van dichtbij gezien wat corruptie met de zorg doet. Niet meewerken

aan onzuivere praktijken heeft mij ooit mijn positie gekost, maar het heeft mijn overtuiging

versterkt dat echte hervorming alleen mogelijk is via beleid, wetgeving en integriteit. Dat na

kenki a systeem.”

Als SZF-directeur wil Oemraw zich richten op de modernisering van beleid, versterking van de

eerstelijnszorg en bevordering van goed bestuur binnen de gezondheidssector. “We kunnen

corruptie terugdringen door regels te verbeteren en ze consequent toe te passen. Daarvoor wil ik

al mijn kennis, ervaring en energie inzetten,” benadrukt hij.

Oemraw studeerde geneeskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en volgde

aanvullende opleidingen op het gebied van gezondheidsrecht, acute zorg, infectieziekten,

tuberculose, oncologie en digitale codering.