Drie Dominicanen aangehouden na gewapende beroving aan Bloemkoolstraat

Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) heeft op zondag 5 oktober 2025 drie mannen van

Dominicaanse afkomst aangehouden, kort na een gewapende beroving aan de Bloemkoolstraat.

De verdachten zijn geïdentificeerd als L.M. (29), D.N. (32) en D.M. (25).

Volgens de politie maakten de drie zich eerder die dag schuldig aan een overval, waarbij zij een

geldbedrag in Surinaamse dollars en twee mobiele telefoons buitmaakten. De slachtoffers

verklaarden tegenover de wetsdienaren dat zij door drie mannen waren beroofd en mishandeld,

waarbij de daders scherpe voorwerpen en vuistvuurwapens gebruikten.

Na de melding startte het RBTM direct een gerichte opsporingsactie. Aan de hand van verkregen

informatie en signalementen werd een grijsgelakt voertuig met de verdachten gesignaleerd en

vervolgens klemgereden. De drie inzittenden werden aangehouden.

Bij fouillering en doorzoeking van het voertuig trof de politie onder meer scherpe voorwerpen,

geldbedragen in SRD, vermoedelijk valse Amerikaanse dollars, een verschoten 9mm-patroon en

diverse soorten drugs aan. Alle goederen zijn in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek.

Tijdens de confrontatie werden de drie verdachten positief herkend door de slachtoffers. Na

overleg met het Openbaar Ministerie zijn zij in verzekering gesteld, in afwachting van het

verdere onderzoek.