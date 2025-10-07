Directie Melkcentrale Suriname geschorst wegens vermoedelijke megafraude

De leiding van de N.V. Melkcentrale Suriname is per direct geschorst na de ontdekking van

grootschalige fraude binnen het staatsbedrijf. Uit onderzoek blijkt dat sinds 2018 ruim SRD 17

miljoen aan bedrijfsgelden is verduisterd.

De maatregel treft directeur Dewkoemar Sitaram en onderdirecteur Administratieve Diensten

Dharma Hardajal. De onderdirecteur Operationele Diensten, aangeduid als G.M., is samen met

zeven andere medewerkers aangehouden door de politie. De president-commissaris Monché

Atompai neemt tijdelijk de leiding waar om de continuïteit van het bedrijf te garanderen.

Volgens verklaringen van medewerkers werd de wekelijkse opbrengst van gemiddeld SRD

300.000 contant overgedragen voor storting bij de bank. Deze stortingen bleven echter

structureel uit. Ook gelden uit verkopen in Nickerie zijn nooit verantwoord, terwijl interne

controles op de afdeling Productie administratieve onregelmatigheden blootlegden.

De Unit Strafzaken van het politiebureau Herman E. Gooding voert het onderzoek uit onder

leiding van het Openbaar Ministerie. Acht verdachten, onder wie twee vrouwen, zijn inmiddels

ingesloten.

Minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bevestigt dat zijn ministerie

de volledige medewerking verleent aan justitie: “Iedereen die zich schuldig maakt aan corruptie

of onrechtmatige handelingen zal worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten. We willen

een helder beeld krijgen van wat we hebben overgenomen en werken aan een nulmeting om

toekomstig beleid te versterken.”

Atompai noemt de schorsing een noodzakelijke stap om het onderzoek ongestoord te laten

verlopen: “Het vertrouwen is ernstig geschaad. We moeten orde op zaken stellen en het bedrijf

op een transparante manier hervormen.”

Het onderzoek naar de omvang van de fraude en mogelijke betrokkenheid van andere

medewerkers wordt voortgezet.