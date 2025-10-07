Directie Melkcentrale Suriname geschorst wegens vermoedelijke megafraude

De leiding van de N.V. Melkcentrale Suriname is per direct geschorst na de ontdekking van
grootschalige fraude binnen het staatsbedrijf. Uit onderzoek blijkt dat sinds 2018 ruim SRD 17
miljoen aan bedrijfsgelden is verduisterd.
De maatregel treft directeur Dewkoemar Sitaram en onderdirecteur Administratieve Diensten
Dharma Hardajal. De onderdirecteur Operationele Diensten, aangeduid als G.M., is samen met
zeven andere medewerkers aangehouden door de politie. De president-commissaris Monché
Atompai neemt tijdelijk de leiding waar om de continuïteit van het bedrijf te garanderen.
Volgens verklaringen van medewerkers werd de wekelijkse opbrengst van gemiddeld SRD
300.000 contant overgedragen voor storting bij de bank. Deze stortingen bleven echter
structureel uit. Ook gelden uit verkopen in Nickerie zijn nooit verantwoord, terwijl interne
controles op de afdeling Productie administratieve onregelmatigheden blootlegden.
De Unit Strafzaken van het politiebureau Herman E. Gooding voert het onderzoek uit onder
leiding van het Openbaar Ministerie. Acht verdachten, onder wie twee vrouwen, zijn inmiddels
ingesloten.
Minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bevestigt dat zijn ministerie
de volledige medewerking verleent aan justitie: “Iedereen die zich schuldig maakt aan corruptie
of onrechtmatige handelingen zal worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten. We willen
een helder beeld krijgen van wat we hebben overgenomen en werken aan een nulmeting om
toekomstig beleid te versterken.”
Atompai noemt de schorsing een noodzakelijke stap om het onderzoek ongestoord te laten
verlopen: “Het vertrouwen is ernstig geschaad. We moeten orde op zaken stellen en het bedrijf
op een transparante manier hervormen.”
Het onderzoek naar de omvang van de fraude en mogelijke betrokkenheid van andere
medewerkers wordt voortgezet.