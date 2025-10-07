Suriname versterkt samenwerking voor behoud kustvogels en mangroves

Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft op 30 september en 1 oktober 2025

deelgenomen aan de internationale workshop “Building Foundations for a Shorebird

Conservation Plan for the Green Coast”. Tijdens deze bijeenkomst kwamen experts uit Guyana,

Frans-Guyana, Canada, de Verenigde Staten en Europa samen om kennis en ervaring te delen

over de bescherming van kustvogels.

Het initiatief richt zich op de ontwikkeling van een Green Coast Shorebird Conservation Plan

(GCSCP), dat de basis vormt voor nauwere samenwerking tussen Suriname, Guyana en Frans-

Guyana. Dit plan beoogt het behoud van leefgebieden van trekvogels en het duurzaam beheer

van de waardevolle kustecosystemen, die niet alleen belangrijk zijn voor de natuur, maar ook

bijdragen aan visserij, kustbescherming en klimaataanpassing.

De waarnemend Permanent Secretary sprak namens GBB haar waardering uit voor de vruchtbare

samenwerking met Manomet Conservation Sciences, een organisatie die al jarenlang betrokken

is bij diverse natuurprojecten in Suriname, waaronder het behoud van mangrovebossen en

trekvogels.

Het ministerie benadrukt dat internationale samenwerking onmisbaar is voor het behoud van

Suriname’s unieke kustnatuur. Met steun van regionale en internationale partners blijft GBB zich

inzetten voor een evenwicht tussen mens, natuur en duurzame ontwikkeling.