Suriname versterkt samenwerking voor behoud kustvogels en mangroves

Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft op 30 september en 1 oktober 2025
deelgenomen aan de internationale workshop “Building Foundations for a Shorebird
Conservation Plan for the Green Coast”. Tijdens deze bijeenkomst kwamen experts uit Guyana,
Frans-Guyana, Canada, de Verenigde Staten en Europa samen om kennis en ervaring te delen
over de bescherming van kustvogels.
Het initiatief richt zich op de ontwikkeling van een Green Coast Shorebird Conservation Plan
(GCSCP), dat de basis vormt voor nauwere samenwerking tussen Suriname, Guyana en Frans-
Guyana. Dit plan beoogt het behoud van leefgebieden van trekvogels en het duurzaam beheer
van de waardevolle kustecosystemen, die niet alleen belangrijk zijn voor de natuur, maar ook
bijdragen aan visserij, kustbescherming en klimaataanpassing.
De waarnemend Permanent Secretary sprak namens GBB haar waardering uit voor de vruchtbare
samenwerking met Manomet Conservation Sciences, een organisatie die al jarenlang betrokken
is bij diverse natuurprojecten in Suriname, waaronder het behoud van mangrovebossen en
trekvogels.
Het ministerie benadrukt dat internationale samenwerking onmisbaar is voor het behoud van
Suriname’s unieke kustnatuur. Met steun van regionale en internationale partners blijft GBB zich
inzetten voor een evenwicht tussen mens, natuur en duurzame ontwikkeling.