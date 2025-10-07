JIT schakelt opnieuw illegale landingsbaan bij Pusugrunu uit

Het Justitieel Interventie Team (JIT) heeft in opdracht van de procureur-generaal (pg) en met

steun van het Nationaal Leger een illegale landingsbaan bij Pusugrunu opnieuw onklaar

gemaakt. De actie maakt deel uit van de voortdurende inspanningen om drugsgerelateerde

luchtactiviteiten in het binnenland tegen te gaan.

De betreffende landingsbaan werd eerder, in augustus 2024, ontdekt tijdens een gezamenlijke

operatie van het JIT. Daarbij werden twee verdachten aangehouden en diverse goederen in beslag

genomen. Conform instructie van de pg werd de baan toen vernietigd om illegale landingen te

voorkomen.

Tijdens een recente controle stelde het JIT echter vast dat drugscriminelen het terrein opnieuw

hadden hersteld. Sporenonderzoek wees uit dat de strip recent weer in gebruik was genomen. In

overleg met de pg besloot het team daarom tot een tweede vernietiging van de baan, om herhaald

misbruik te voorkomen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) past deze operatie binnen het bredere beleid van de

overheid om georganiseerde en transnationale drugscriminaliteit krachtig aan te pakken. Het OM

benadrukt dat deze inspanningen onverminderd worden voortgezet, om te voorkomen dat

Suriname als doorvoerland voor de drugshandel wordt gebruikt.