Twee vermoedelijke drugsvliegtuigen vernietigd door JIT in Marowijne

Het Justitieel Interventie Team (JIT) heeft twee tweemotorige vliegtuigen uitgeschakeld die

waren aangetroffen op een illegale landingsbaan in Marowijne. De actie werd uitgevoerd in

opdracht van de procureur-generaal, nadat sterke vermoedens waren gerezen dat de toestellen

betrokken waren bij een drugslanding eerder deze week.

Op 2 oktober kreeg het JIT informatie over twee defecte vliegtuigen die zich bevonden op een

pas aangelegde strip. Een verkenningsteam ontdekte ter plaatse een wit en een blauw-wit toestel,

beide met ernstige mankementen. In de omgeving werden tevens brandstofcontainers, jerrycans,

een benzinepomp en andere goederen aangetroffen die duiden op drugssmokkelactiviteiten.

De vliegtuigen zijn onherstelbaar gemaakt onder toezicht van de hulpofficier van justitie en leden

van het JIT. Volgens de autoriteiten was reparatie niet mogelijk vanwege de omvang van de

schade.

Het Openbaar Ministerie verklaarde dat de actie deel uitmaakt van de voortdurende strijd tegen

georganiseerde en grensoverschrijdende drugscriminaliteit. “We blijven intensief samenwerken

met binnenlandse en internationale partners om deze vorm van criminaliteit terug te dringen,”

aldus het OM.