O.S. Matta heropent deuren in vernieuwd schoolgebouw dankzij steun Staatsolie

De leerlingen en leerkrachten van O.S. Matta in het district Para starten het nieuwe schooljaar in

een volledig gerenoveerde en veilige leeromgeving. Dankzij steun van Staatsolie kreeg de

basisschool een grondige opknapbeurt na jaren van lekkages, vleermuizenoverlast en verouderde

voorzieningen.

De renovatie, uitgevoerd door de Staatsolie Foundation, omvatte het verhelpen van daklekkages,

schoonmaakwerkzaamheden na vleermuizenafval, het aanbrengen van nieuwe verlichting rond

het terrein en de vervanging van toiletten en wasbakken. Met deze ingreep wil de foundation

bijdragen aan betere leeromstandigheden en de ontwikkeling van jong talent stimuleren.

Schoolleider en kapitein Wendeline Sabajo sprak haar dankbaarheid uit: “Dit is gedaan voor de

kinderen, die later dit dorp verder moeten leiden. Onderwijs is de sleutel tot succes.”

Met dit project levert Staatsolie een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), in

het bijzonder het streven naar kwaliteitsonderwijs. Voor de gemeenschap van Matta betekent dit

een frisse start en een gezonde basis voor leren en groei.