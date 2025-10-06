Telesur roept gemeenschap op tot alertheid na nieuwe schade aan glasvezelinfrastructuur

N.V. Telesur heeft opnieuw te maken gehad met aanzienlijke schade aan haar glasvezelinfrastructuur. Het meest recente incident deed zich maandagmiddag rond 17.45 uur voor aan de Tilakdarieweg in het district Commewijne, waar een mast van Telesur werd geraakt door een trekker die een poclain vervoerde. Hierdoor kwamen ruim 1900 klanten zonder internetverbinding te zitten.

Volgens directeur Doric Ramlakhan van Telesur is het incident geregistreerd als een FTTH-storing (TLF0A) en is het technisch team van de afdeling CM&R inmiddels bezig met herstelwerkzaamheden. “Dit is helaas niet het eerste voorval van dit soort. Elke schade aan onze glasvezelinfrastructuur veroorzaakt veel ongemak voor duizenden klanten en brengt hoge herstelkosten met zich mee,” aldus Ramlakhan.

In een eerder uitgegeven persbericht heeft Telesur de gemeenschap opgeroepen tot waakzaamheid en verantwoordelijkheid bij werkzaamheden in de nabijheid van telecominfrastructuur. Het bedrijf meldt dat het technische team in het afgelopen weekend alleen al meer dan vier keer moest uitrukken vanwege vernielingen of beschadigingen aan glasvezelkabels, veelal veroorzaakt door onzorgvuldig graafwerk of roekeloos rijgedrag.

De herstelkosten van dergelijke incidenten kunnen volgens Telesur oplopen tot miljoenen Surinaamse dollars. Naast de financiële schade zorgen deze handelingen voor een verstoring van essentiële communicatievoorzieningen, met gevolgen voor burgers, bedrijven en overheidsdiensten die afhankelijk zijn van stabiele verbindingen.

Telesur benadrukt dat de telecominfrastructuur van nationaal belang is en een cruciale rol speelt in de digitale samenleving. Burgers en bedrijven worden daarom dringend gevraagd verdachte activiteiten of schadegevallen direct te melden via:

De Command Center: 115

Telesur Klantenservice: 152

Telesur WhatsApp: 8885888

“Alleen door gezamenlijke alertheid kunnen wij voorkomen dat storingen zich herhalen,” zegt Ramlakhan. “Wie schade aanricht en dit niet tijdig meldt, brengt niet alleen onze infrastructuur in gevaar, maar dupeert ook zichzelf en de gemeenschap. Een stabiele verbinding is een gemeenschappelijk belang waar wij allemaal baat bij hebben.”