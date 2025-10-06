Eenheidsmonument versterkt saamhorigheid in aanloop naar 50 jaar onafhankelijkheid

Met het oog op 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid werkt het Directoraat Cultuur aan de
realisatie van een Eenheidsmonument in samenwerking met kunstenaar Rahied Abdoel en
directeur Openbaar Groen Anwar Moenne. Het project, geïnitieerd door directeur Cultuur
Roseline Daan, heeft als doel het bevorderen van eenheid en onderling begrip binnen de
Surinaamse samenleving.
Volgens Daan gaat eenheid verder dan harmonie tussen bevolkingsgroepen. Het omvat vrede,
stabiliteit, broederschap, gelijkheid, normen en waarden en vormt een basis voor welzijn en
nationale ontwikkeling. Het monument, waarvan de schets al door Abdoel is gemaakt, moet een
tastbare impuls geven aan deze waarden en bewustwording rond vaderlandsliefde stimuleren.
Het project wordt uitgevoerd binnen een meerjarenplan, waarbij het Directoraat Cultuur de
coördinerende en financiële rol vervult, terwijl Abdoel, Moenne en anderen de technische en
logistieke uitvoering verzorgen. Het streven is om het Eenheidsmonument in november 2025 te
onthullen.
Daan benadrukt: “Bij de herdenking van 50 jaar onafhankelijkheid is het eenheidsgedachtegoed
een eye-opener en een doel om naar te streven.”
Het monument moet bijdragen aan een harmonieuze, welvarende en verbonden samenleving en
herinnert Surinamers aan het belang van collectieve groei en samenwerking.