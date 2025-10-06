Eenheidsmonument versterkt saamhorigheid in aanloop naar 50 jaar onafhankelijkheid

Met het oog op 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid werkt het Directoraat Cultuur aan de

realisatie van een Eenheidsmonument in samenwerking met kunstenaar Rahied Abdoel en

directeur Openbaar Groen Anwar Moenne. Het project, geïnitieerd door directeur Cultuur

Roseline Daan, heeft als doel het bevorderen van eenheid en onderling begrip binnen de

Surinaamse samenleving.

Volgens Daan gaat eenheid verder dan harmonie tussen bevolkingsgroepen. Het omvat vrede,

stabiliteit, broederschap, gelijkheid, normen en waarden en vormt een basis voor welzijn en

nationale ontwikkeling. Het monument, waarvan de schets al door Abdoel is gemaakt, moet een

tastbare impuls geven aan deze waarden en bewustwording rond vaderlandsliefde stimuleren.

Het project wordt uitgevoerd binnen een meerjarenplan, waarbij het Directoraat Cultuur de

coördinerende en financiële rol vervult, terwijl Abdoel, Moenne en anderen de technische en

logistieke uitvoering verzorgen. Het streven is om het Eenheidsmonument in november 2025 te

onthullen.

Daan benadrukt: “Bij de herdenking van 50 jaar onafhankelijkheid is het eenheidsgedachtegoed

een eye-opener en een doel om naar te streven.”

Het monument moet bijdragen aan een harmonieuze, welvarende en verbonden samenleving en

herinnert Surinamers aan het belang van collectieve groei en samenwerking.