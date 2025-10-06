Japan kan eerste vrouwelijke premier krijgen: Sanae Takaichi leidt LDP

Japan heeft voor het eerst een vrouwelijke leider van de regeringspartij. Sanae Takaichi won op 4

oktober 2025 de leiderschapsverkiezing van de Liberale Democratische Partij (LDP) met 54%

van de stemmen tegen Shinjiro Koizumi. Ze ligt hiermee goed op weg om de eerste vrouwelijke

premier van Japan te worden.

Takaichi (64) is ultraconservatief en voorvechter van de koers van voormalig premier Shinzo

Abe. Ze bekleedde eerder ministerposten zoals Binnenlandse Zaken en Gendergelijkheid, maar

houdt vast aan traditionele opvattingen over de rol van vrouwen. Haar beleid kan gevolgen

hebben voor vrouwenrechten, binnenlandse politiek en internationale betrekkingen.

Tijdens haar campagne pleitte ze voor een “hergeboorte” van de LDP, met nadruk op

crisismanagement, energie, gezondheidszorg en economische groei. Haar aanstelling markeert

een historische stap, maar brengt ook onzekerheden met zich mee.