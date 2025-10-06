Hof van Justitie onderzoekt twee opties voor cassatie in Suriname

Het Hof van Justitie (HvJ) heeft twee mogelijke routes uitgewerkt voor de invoering van

cassatierechtspraak in Suriname. Cassatie biedt burgers en instellingen de mogelijkheid om

rechterlijke uitspraken op hun rechtmatigheid te laten toetsen. Hofpresident Iwan Rasoelbaks

benadrukt dat beide opties grondwetswijziging, politieke wil en financiering vereisen.

De eerste optie is toetreding tot de appellate jurisdiction van de Caribbean Court of Justice

(CCJ), waarbij een kamer voor civiel recht zou worden ingesteld. De tweede optie betreft de

oprichting van een nationale cassatie-instantie, de Surinaamse Hoge Raad, gebaseerd op de civil

law-traditie en bemenst door topjuristen.

Tijdens de opening van het nieuwe zittingsjaar (2025–2026) gaf Rasoelbaks aan dat het hof beide

voorstellen zal voorleggen aan regering en parlement voor bredere maatschappelijke bespreking.

Om het vraagstuk grondig te bestuderen, richtte het hof een denktank op met steun van de Hoge

Raad der Nederlanden en de voormalige president van de CCJ. Ook de Surinaamse Orde van

Advocaten (SOVA) buigt zich over dit thema. Deken Elleson Fraenk noemt cassatie een

belangrijke waarborg voor gerechtigheid en rechtsontwikkeling, maar waarschuwt dat de

hervorming zorgvuldig moet gebeuren, met respect voor de scheiding der machten.

De SOVA heeft een Commissie 3e Instantie ingesteld die aanbevelingen voorbereidt. Beide

instellingen willen via overleg en onderzoek bijdragen aan een sterke, onafhankelijke en

toegankelijke rechtspraak in Suriname.