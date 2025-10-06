Landbouwers en Stichting Engedi ontvangen certificaat na afronding LVV/BNTF-training

Dertig landbouwers uit de Saramaccapolder en vertegenwoordigers van Stichting Engedi hebben

op vrijdag 3 oktober hun certificaat ontvangen na succesvolle afronding van een theoretische

agrarische training, georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)

in samenwerking met het Basic Needs Trust Fund (BNTF). Ook werd een certificaat uitgereikt

aan deelnemers van de training rond Goede Agrarische Praktijken (GAP).

De trainingen, uitgevoerd tussen 16 juli en 4 september 2025, werden verzorgd door het

directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV) en het directoraat

Landbouw. Deelnemers kregen kennis aangereikt over zaai- en teelttechnieken, kassenteelt,

hydrocultuur, geïntegreerd plaagbeheer, bodemgezondheid en post-harvest handling. Ook werd

aandacht besteed aan kwaliteitscontrole en de rol van landbouw in relatie tot de opkomende olie-

en gassector.

Het project maakt deel uit van het tiende BNTF-programma, gefinancierd door de Caribbean

Development Bank (CDB) via het ministerie van Financiën en Planning. Dit programma richt

zich op armoedebestrijding door gemeenschappen toegang te geven tot kennis,

basisvoorzieningen en economische kansen.

Minister Mike Noersalim benadrukte tijdens de uitreiking dat landbouw een sleutelrol vervult in

Surinames voedselzekerheid en nationale ontwikkeling. “De regering ziet de landbouw niet

alleen als een economische sector, maar als een levensader,” aldus de minister. Hij riep

landbouwers op om zich te verenigen in coöperaties om hun krachten te bundelen, productie te

verhogen en gezamenlijk marktkansen te benutten.

De deelnemers reageerden enthousiast op de persoonlijke betrokkenheid van de minister en het

interactieve karakter van de bijeenkomst. Binnenkort start een vervolgtraject waarin de opgedane

kennis praktisch zal worden toegepast onder begeleiding van deskundigen.

Met deze training zet het ministerie van LVV opnieuw een stap in de richting van duurzame

landbouwontwikkeling en versterking van lokale gemeenschappen in Suriname.