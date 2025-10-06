CDB-energieproject versterkt stroomvoorziening in Nickerie

Suriname heeft een belangrijke stap gezet richting betrouwbare energievoorziening en duurzame
ontwikkeling. Op vrijdag 3 oktober werd in de Van Pettenpolder, Nickerie, het Electricity System
Upgrade and Expansion Project officieel opgeleverd. Het project, gefinancierd door de
Caribbean Development Bank (CDB), versterkt het elektriciteitsnet en verbetert de
energiezekerheid in de regio.
Vicepresident Gregory Rusland sprak van een mijlpaal en benadrukte dat energie de motor is van
nationale groei. Hij kondigde aan dat de regering binnenkort een nationale energietop organiseert
om de toekomstige energievraag beter te plannen.
Het project, dat in 2017 startte, omvatte de bouw van twee nieuwe onderstations in Clarapolder
en Van Pettenpolder en een 12 kilometer lange 33 kV-transmissielijn. Volgens directeur Energie,
Valerie Lalji (NH), zorgt de dubbele circuitlijn voor minder storingen en ondersteunt het de
landbouw, handel en huishoudens.
EBS-directeur Leo Brunswijk gaf aan dat het bedrijf verder wil uitbreiden naar Wageningen en
Hazard, met steun van internationale partners zoals CDB en IDB.
CDB-vertegenwoordiger William Ashby noemde het project een voorbeeld van duurzame
vooruitgang en verbeterde levenskwaliteit. Ook de Indiase ambassadeur Subhash Gupta prees de
samenwerking en beloofde verdere steun op het gebied van hernieuwbare energie. Met dit
project zet Suriname een stevige stap richting een stabiel en duurzaam energiesysteem.