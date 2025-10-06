Van Suriname naar Weifang: De kleurrijke wereld van vliegerkunst

Vliegeren, ooit een alledaagse activiteit in Suriname, verliest terrein onder jongeren die vaker

kiezen voor smartphones en sociale media. Ooit werd de kunst van het vliegeren van generatie

op generatie doorgegeven, vaak via Chinese immigranten die hun eeuwenoude tradities

meenamen.

China kent een vliegertraditie van meer dan 2.000 jaar. Wat begon als militair instrument,

groeide uit tot een verfijnde kunstvorm met bamboe frames, zijde of papier, en kleurrijke

motieven zoals draken, vogels en mythologische figuren. Vliegers symboliseren geluk, vrijheid

en de verbinding tussen hemel en aarde.

In Weifang, de zelfverklaarde “hoofdstad van de vlieger”, bewonderen kunstenaars en bezoekers

de adembenemende creaties, van traditionele draken tot moderne jets en robots. Het jaarlijkse

Weifang International Kite Festival, sinds 1984, brengt teams uit tientallen landen samen en laat

de lucht vullen met spectaculaire vliegers. Het festival combineert sport, kunst, cultuur en

internationale uitwisseling, en versterkt de lokale economie via de bloeiende vliegerindustrie.

Het Weifang World Kite Museum, geopend in 1989, herbergt meer dan 1.300 vliegers en toont

de rijke geschiedenis van deze eeuwenoude kunst. Terwijl vliegeren in Suriname krimpt, laat

China zien hoe traditie, innovatie en commercieel succes samen kunnen komen in één luchtige,

kleurrijke kunstvorm.